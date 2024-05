Presidente Lula chega ao RS para conferir estragos causados pela chuva

Lula desembarcou pouco antes das 11h na Base Aérea de Santa Maria, onde foi recebido pelo governador Eduardo Leite. Lula chefia uma equipe de ministros e técnicos do governo federal O presidente, onde foi recebido pelo governador Eduardo Leite.que chega ao Rio Grande do Sul para conferir de perto e encaminhar medidas relacionadas às cheias dos rios causadas pelas incessantes chuvas que caem no Estado desde segunda-feira (29).

Já no Rio Grande do Sul para verificar a situação da região após as fortes chuvas. Nosso governo está pronto para trabalhar em conjunto com o governo do estado.



A presença do presidente em solo gaúcho foi cobrada pelo governador publicamente por meio das redes sociais. Nos eventos de setembro de 2023, Lula foi duramente criticado por não viajar ao Rio Grande do Sul, enviando, na ocasião, o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

A comitiva se reunirá em Santa Maria, no Centro do RS, segundo o ministro da Secom, Paulo Pimenta, para “reuniões e todos os encaminhamentos que precisam ser feitos”. Além de Lula e Pimenta, o grupo é integrado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil; Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional e Integração; Renan Filho, dos Transportes; além do comandante do Exército, general Tomás Paiva; e do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.