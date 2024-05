Chuva afeta funcionamento dos postos de saúde em Porto Alegre

Pelo menos sete unidades de saúde estão fechadas na manhã desta quinta-feira (2) em Porto Alegre devido à chuva. Em outras unidades, o atendimento é feito com restrições pela falta de profissionais e também devido a alagamentos nos prédios (confira a lista completa no final do texto).

• LEIA TAMBÉM: Chuvas causam 13 mortes e deixam mais de 8 mil pessoas fora de casa no RS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) e o Hospital de Pronto Socorro (HPS) funcionam normalmente.

• LEIA TAMBÉM: Aulas são suspensas em escolas em diversas cidades do Rio Grande do Sul

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), os pacientes do ambulatório que não puderem comparecer a suas consultas nesta quinta e sexta-feira (3) não terão falta registrada. O HCPA orienta a remarcação das consultas via aplicativo Meu Clínicas, se necessário.

Os pacientes com cirurgias ou procedimentos agendados que não conseguirem comparecer ao hospital devem entrar em contato através de seu Ambulatório de referência. O contato geral do HCPA é pelo telefone (51) 3359.8000.

Na Santa Casa de Porto Alegre os atendimentos agendados e de emergência seguem . Segundo a assessoria de imprensa do complexo, até o momento não houve necessidade de alterações.

Confira abaixo o funcionamento das unidades de saúde de Porto Alegre:

Abertas com restrições (equipe reduzida): CF Álvaro Difini, CF Belém Novo, CF José Mauro Ceratti Lopes, US Chácara do Banco, US Jardim das Palmeiras, US Macedônia, US Morro dos Sargentos, US Núcleo Esperança, US Paulo Viaro, US Quinta Unidade, US São Vicente Mártir, CF Modelo, US Glória, US Vila Fátima (equipe parcial), US Vila Jardim (equipe parcial).



Abertas com restrições (parte do serviço alagada): US Divina Providência, US Mapa (alagamento na recepção), US Mato Sampaio, US Milta Rodrigues (goteira e alagamento), US Santo Alfredo (alagamento nas salas de acolhimento).



Fechadas: US Chapéu do Sol, US Lami, US Ponta Grossa, US Restinga, US Domênico Feoli, US Ilha da Pintada, US Ilha do Pavão e US Sarandi.