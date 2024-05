Ponte na ERS-239, em Taquara, é liberada para o trânsito

Bloqueada na quinta-feira (2) por precaução, em virtude do nível das águas, a ponte da ERS-239, em Taquara, foi liberada para o trânsito na manhã desta sexta-feira (3). Técnicos da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fizeram uma avaliação da estrutura, verificando que não havia danos nas cabeceiras da ponte, uma das principais ligações entre o Vale do Sinos, Serra e Litoral. O nível do Rio Paranhana baixou durante a noite e madrugada passadas, permitindo que muitas residências pudessem ser acessadas.No município do Vale do Paranhana, no início da manhã desta sexta-feira, havia mais de 4,5 mil desabrigados e desalojados. Foram confirmadas duas mortes por deslizamento de terra no Distrito de Padilha. Taquara registra muitos danos em infraestrutura, como pontes destruídas e estradas com bloqueios.