Ponte da ERS-239, em Taquara, é bloqueada para trânsito

Um dos principais acessos rodoviários que ligam Taquara a municípios vizinhos do Vale do Paranhana e cidades da Serra, como Gramado e Canela, teve que ser bloqueado na manhã desta quinta-feira (2), em virtude do excesso de água acumulada na pista. A ponte localizada na ERS-239, que liga o município a Parobé foi fechada ao trânsito.

A prefeita Sirlei Silveira acompanhou a avaliação da ponte e a decisão tomada juntamente com equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), da Diretoria de Trânsito e da Defesa Civil de Taquara e de Parobé. "A ponte foi fechada como forma de precaução. A decisão foi da EGR, na pessoa do engenheiro presidente, que definiu a medida para a segurança da comunidade e para estudos posteriores das condições estruturais da ponte", disse a prefeita



Demais bloqueios já foram necessários na ponte da Estrada Velha, que também liga Taquara a Parobé, a Estrada do Pinhal, que une os municípios pela zona rural e houve bloqueio do trânsito na ERS-020, no trecho entre o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul (IACS) e a ponte do Rio dos Sinos.