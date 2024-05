Pop Center fecha no Centro de Porto Alegre devido à inundação

O comércio do Centro de Porto Alegre progressivamente vai fechando devido às condições do clima. Em nota, o Pop Center comunicou, em nota, no fim da manhã desta sexta-feira (3), que deixou de operar temporariamente "devido às condições climáticas". São mais de 600 lojistas no complexo que deve ficar fechado até domingo (5).





A direção do centro popular de comoras, que fica na área da avenida Júlio de Castilhos e próximo à avenida Mauá, duas vias que já sofrem com alagamentos.



Elaine Deboni, CEO do Pop Center, explica que a "medida visa a garantir a segurança de clientes e funcionários diante das condições adversas”. CDL Porto Alegre e SindilojasPOA emitiram nota conjunta para que o comércio feche na região e nas áreas que podem ter inundação , já que a elevação da água é constante. A Defesa Civil já orientou para o fechamento de lojas. Mercado Público fechou na metade da manhã A direção do centro popular de comoras, que fica na área da avenida Júlio de Castilhos e próximo à avenida Mauá, duas vias que já sofrem com alagamentos.Elaine Deboni, CEO do Pop Center, explica que a "medida visa a garantir a segurança de clientes e funcionários diante das condições adversas”.

A CEO informa que, no domingo, o complexo deve emitir novo comunicado oficial sobre o funcionamento na próxima semana, com base na avaliação das condições climáticas, da infraestrutura local e das medidas adotadas pelas autoridades públicas.