Comércio fecha no Centro de Porto Alegre com avanço da água

Atualizada às 17h de 03/05/2024 - O comércio no Centro de Porto Alegre teve de fechar devido ao avanço do nível do Guaíba e deve voltar quando o nível da água baixar. A previsão é se manter assim até o fim de semana.

A orientação foi repassada por entidades lojistas seguindo recomendação da Defesa Civil. "A sugestão é fechar, seguindo a orientação da Defesa Civil", disse o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. "Não abra, não abra", reforçou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

A orientação foi estendida ao Quarto Distrito e regiões próximas ao Guaíba. O DC Shopping já estava fechado, devido a inundações em vias de acesso desde essa quinta-feira (2).

A situação no Centro piora com o avanço da água do Guaíba. Avenidas como Mauá e Júlio de Castilhos estão encobertas. Estação Rodoviária e estacionamento como do complexo do Pop Center estão alagados.

"Recebemos ligação da prefeitura com a orientação para não abrir até domingo", descreve Piva, da CDL-POAa.

Situação em rua lateral no Centro, próximo à avenida Júlio de Castilhos. Foto: SindilojasPOA/Divulgação

O Mercado Público decidiu fechar por volta das 10h. Segundo os mercadeiros, a medida observa a piora das condições climáticas e avanço da água nas ruas centrais. "Para garantir a segurança dos clientes, permissionários e funcionários, fechará", diz a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc).

A entidade diz que os permissionários tomaram medidas preventivas e não registram prejuízo. Por volta das 13h30min, a água inundou o primeiro piso, invadindo corredores do empreendimentos.

O Pop Center também fechou, já que a água avançou no estacionamento do complexo e seguindo ordem da Defesa Civil. O fechamento no Centro foi crescente. Pela manhã, pontos nas áreas mais afetadas, das avenidas Mauá e Júlio de Castilhos e ruas laterais, não puderam abrir ou manter as portas erguidas. A Casa Maria decidiu fechar pela manhã. "Por segurança de nosso pessoal", disse o dono Wagner Amorim.

As contingências também afetam filiais do interior, com fechamento de lojas em Caxias do Sul, Santa Maria, Garibaldi, Montenegro, Lajeado e Uruguaiana. "Não conseguimos enviar mercadorias", diz Amorim. A catarinense Pittol, rede de calçados com filial na rua Doutor Flores, aguardou até começo da tarde para fechar, quando a sinalização da Defesa Civil era da água chegar no fim do dia no local, entre a rua Voluntários da Pátria e avenida Otávio Rocha.

Alagamentos e risco de mais áreas serem atingidas fizeram a prefeitura lançar a medida. Segundo Arcione Piva, o movimento caiu bastante não só no Centro. "A cidade está parada", resume o presidente do SindilojasPOA.

Sobre medidas como retirada de produtos das lojas, as entidades recomendam que os lojistas tentem colocar os produtos em algum ponto mais elevado. Arcione Piva lembrou que "a decisão é individual de cada comércio, mas a recomendação é obedecerem os órgãos oficiais para evitar problemas maiores", esclarece o sindicalista. "Sobre mercadorias, não tem muito o que fazer. Agora é rezar para Deus que a água suba o mínimo possível", completou Arcione.