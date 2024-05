Rodoviária de Porto Alegre fica embaixo d´água

O acesso principal aos boxes da Estação Rodoviária de Porto Alegre está bloqueado em função do alagamento da estrutura. Mais de 30 permissionários tiveram que fechar seus estabelecimentos em razão do alagamento do setor por volta das 4h desta sexta-feira (3).

Dos 240 horários previstos para saírem hoje da rodoviária, 95% foram cancelados. O gerente de Operações da Estação Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa, informou que mais de 30 lanchonetes foram atingidas pelas águas do Guaíba. "Não há perspectiva de melhorar a situação", destaca.

Segundo Rosa, pessoas que estão com viagem marcada podem buscar ressarcimento ou esperar para viajar em outro momento. Em razão do alagamento do acesso principal aos boxes, o movimento de circulação na rodoviária reduziu em mais de 90%.