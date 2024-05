Entrada de Porto Alegre fica prejudicada com alagamentos na Castelo Branco e Mauá

O acesso ao Centro de Porto Alegre para quem vem pela Avenida Castelo Branco foi bloqueado pela EPTC na manhã desta sexta-feira (3). Uma casa de bombas do Dmae transbordou próximo ao Camelódro provocando alagamentos de vias na região. Agentes da EPTC orientam os motoristas e ônibus a desviarem.

Há alagamento na rua da Conceição, impedindo o acesso ao túnel, e a água também chegou à avenida Mauá, que tem pistas bloqueadas. Por volta de 8h30min, agentes da EPTC começaram a bloquear a avenida Mauá.

A lentidão no trânsito começa no sentido interior Porto Alegre na altura do DC shopping.

Foram bloqueados os acessos pela BR-290 nas duas pontes do Guaíba. O caminho para a zona Sul do Estado deve ser feito via BR-448 e Tabaí/Canoas.

Os motoristas devem evitar a avenida Praia de Belas entre a Ipiranga e a Aureliano de Figueiredo Pinto devido ao alagamento na pista.