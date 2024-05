Guaíba tem nova cheia histórica e já inunda área do Cais Mauá em Porto Alegre

nível Guaíba aumenta rapidamente desde o início desta quinta-feira. Em mais uma cheia histórica, já inundou a área dos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. As águas são contidas pelo Muro da Mauá – a prefeitura fechou as comportas ainda pela manhã desde o início desta quinta-feira. Em, já inundou a área dos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. As águas são contidas pelo Muro da Mauá – a prefeitura

Às 15h15min, de acordo com o CEIC (Centro Integrado de Comando) Porto Alegre, o Guaíba chegou à marca de 3,14 metros, chegando a 3,29 metros no fim da tarde, terceiro maior nível desde a grande enchente de 1941. Isso significa que já estava 14 centímentros acima da cota de inundação, que é de 3 metros no Centro.

A tendência é que a elevação continue, já que a chuva persiste e seguirá nos próximos dias. Além disso, o lago Guaíba recebe as águas de diversos rios, que estão em elevação.

Depois da enchente de 1941, as outras marcas históricas registradas foram em 1967, quando o Guaíba chegou a 3,13 metros. As outras são mais mais recentes, de setembro de 3,18m em setembro de 2023, e de 3,46 metros, em novembro do ano passado.