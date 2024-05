Moradores das ilhas de Porto Alegre sofrem com inundação

As ilhas de Porto Alegre - Mauá, Pavão, Grande dos Marinheiros, Flores e Pintada - estão debaixo d'água em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Os acessos as cinco ilhas estão totalmente bloqueados pelas águas, o que dificulta a circulação de carros.

Os moradores foram pegos de surpresa pela elevação das águas e tentavam salvar o que podiam. Na manhã desta quinta-feira (2), eles sofreram com pontos de inundação tanto em via pública quanto em residências. Alguns moradores estavam resistentes em deixar suas casas com medo que elas fossem roubadas. As famílias residentes nas ilhas estão montando barracas nas margens da BR 290 para fugir da elevação das águas.

Na rua Z das Ilha das Flores, o morador João Celi de Oliveira, que estava acompanhado do neto Benjamin, de 2 anos, disse que a água começou a subir muito rápido. A rua Z ficou totalmente inundada, o que obrigou os moradores a saírem de casa com seus pertences pessoais e com os animais. Oliveira disse que quando a água atingisse a cozinha da residência ele subiria com a esposa para o segundo andar. Segundo ele, a água começou a subir por volta da 1h. "Estamos assustados com o volume de água, mas não vamos deixar o local", comenta. Morador da rua 3, o servente de obras Ederson Gomes Barbosa destacou que a chuva forte fez com que a sua rua fosse inundada rapidamente. "Nunca tinha acontecido da água subir tão rápido. Foi assustador", destacou. Barbosa não pretende deixar a sua residência com medo de que haja o furto de móveis.

Na Ilha do Pavão, o reciclador Jorge Juarez da Silva, com ajuda da Mirele, montava um barraca nas margens da BR-290 para que a família ficasse protegida da chuva forte. "A minha casa está debaixo d'água", comentou. Morador da ilha desde a década de 1960, Silva disse que não lembrava de uma enchente tão intensa como a que atingiu as Ilhas do Arquipélago.

No bairro Picada, em Eldorado Sul, os moradores sofreram com a inundação das vias. Morador da rua Capitão Coelho, Carlos Dias, junto com dois familiares, foi retirado de casa por um amigo da família. O motorista Jorge Eduardo, que dirigia um veículo Onix, tirou água de dentro do carro com as mãos. "A gente não sabia que a água tinha subido tão rápido e nem fomos avisados pela prefeitura", destacou Dias. Residente na rua Presidente Vargas, Zilmar Pinheiro disse que o cenário é de tristeza com as ruas completamente alagadas. "O único jeito é sair de casa porque a água tomou conta do pátio e da rua", explicou.

A CEEE Equatorial informou a prefeitura de Porto Alegre que devido à elevação do Guaíba o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nas cinco ilhas. Também foi interrompido a distribuição de água na Estação de Tratamento de Água (ETA). As comunidades das ilhas serão abastecidas por caminhões-pipa. A elevação das águas nas ilhas Mauá, Pavão, Grande dos Marinheiros, Pintada e Flores dificultou o acesso de veículos pequenos. O acesso aos locais só era possível de barco ou de caminhão. Os moradores tiraram seus carros das ilhas e estacionaram ao longo da BR 290 para escapar da elevação das águas.