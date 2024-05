Havan aponta prejuízo de até R$ 30 milhões com loja inundada em Lajeado

A rede Havan projeta prejuízo de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões com a loja quase submersa nas águas do rio Taquari, em Lajeado , na região do Vale do Taquari. O presidente da rede, Luciano Hang, deslocou helicópteros da empresa para a região nesta sexta-feira (3).

A Havan diz que a loja foi "completamente destruída". Na mesma viagem, também foram levadas doações para Lajeado. A unidade com a réplica da Estátua da Liberdade fica às margens da BR-386. A empresa não consegue acessar nada da estrutura. As imagens do alto dão ideia do nível de deterioração do prédio. A construção chegou a ficar quase encoberta pela água. A elevação do nível do Taquari atingiu marca histórica, acima de 30 mestros.

“No momento, isso não é nossa preocupação, até porque situações adversas fazem parte do negócio. Nossa preocupação e esforços estão concentrados em ajudar a população gaúcha e nossos colaboradores que também foram atingidos e muitos perderam tudo que tinham”, disse, em nota, Hang.