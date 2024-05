Clubes se mobilizam para arrecadar doações aos atingidos pela chuva no RS

SOS Rio Grande do Sul”. Neste primeiro momento, a mobilização consiste na arrecadação por meio da chave pix Em calamidade pública devido às fortes chuvas, o Rio Grande do Sul se mobiliza de diferentes formas para auxiliar às pessoas afetadas, incluindo o setor esportivo. O Grêmio Náutico União (GNU) iniciou nesta quinta-feira (2), a campanha “”. Neste primeiro momento, a mobilização consiste na arrecadação por meio da chave pix [email protected] . Os valores serão destinados, principalmente, aos moradores da Ilha do Pavão, considerando o envolvimento do clube com o local. No ano passado, a mesma campanha arrecadou R$ R$ 33.528,43. Os municípios de Muçum e Roca Sales, no Vale do Taquari, foram priorizados.

Com a mesma finalidade, os atletas participantes do Brasil Tennis Open estão engajados na campanha de arrecadação de doações, junto à Associação Leopoldina Juvenil Solidário. Roupas de cama, produtos de limpeza, água e ração para cães e gatos serão recebidas nas sedes Marquês do Herval e Nova York. “Embora os danos ao torneio tenham um custo, não se compara ao restante do Estado”, lamenta o vice-presidente de Esportes, Roberto Majó.



Alimentos não perecíveis, roupas e sapatos podem ser entregues nas caixa do Grupo União Voluntários, que sempre ficam nas portarias das Sedes do Clube. A partir da próxima terça-feira (7) a campanha se une à arrecadação de cestas básicas, na avenida João Albino, 300. "Agora, envolve todo o Rio Grande do Sul e as doações também serão destinadas para Porto Alegre", explica o vice-presidente cívico-cultural do GNU, José Bonifácio.Com a mesma finalidade, os atletas participantes do Brasil Tennis Open estão engajados na campanha de arrecadação de doações, junto à Associação Leopoldina Juvenil Solidário. Roupas de cama, produtos de limpeza, água e ração para cães e gatos serão recebidas nas sedes Marquês do Herval e Nova York. "Embora os danos ao torneio tenham um custo, não se compara ao restante do Estado", lamenta o vice-presidente de Esportes, Roberto Majó.

No futebol, a mobilização vai além da dupla Gre-Nal. Após o cancelamento do jogo contra o Criciúma, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que deveria ocorrer neste domingo (5), na Arena, o Grêmio se colocou à disposição para a coleta de doações em seis pontos da Região Metropolitana de Porto Alegre, sendo quatro na Capital, um em Canoas e outro em Eldorado do Sul. A campanha solidária visa coletar roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene.



“A prioridade é descentralizar as coletas para que as pessoas não precisem ir até a Arena para doar, como aconteceu em outras vezes”, ressaltou o coordenador do núcleo de Responsabilidade Social do Grêmio, Luiz Jacomini. Em campanhas anteriores, o clube arrecadou 40 toneladas de doações, que foram distribuídas através da Defesa Civil para moradores do Vale do Taquari, após as enchentes que ocorreram no ano passado. Segundo o dirigente, o clube também se organiza para suprir a necessidade dos moradores ao redor da Arena, no bairro Humaitá, com fornecimento de alimentação e roupas.



Já o Inter recebe doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas e calçados no portão 1 do Gigantinho. “O serviço é semelhante a um drive-thru. Liberamos o estacionamento com entrada pela rua Nestor Ludwig. Só acessar o Gigantinho e deixar a doação, sem grandes burocracias”, explica o vice-presidente de Administração do clube, André Dalto. A distribuição ocorre via banco de alimentos do Estado. O Colorado ainda pretende promover campanha no jogo contra o Juventude, no dia 10 de maio, pedindo doações ao torcedor que for ao Beira-Rio.



O Juventude e o Caxias também se voltaram para campanhas de arrecadação de doações para as pessoas atingidas pelas enchentes na Serra. O Ju colocou o estádio Alfredo Jaconi e o centro de formação de atletas como pontos de arrecadação para doações. O espaço e a estrutura já estão à disposição da prefeitura de Caxias do Sul. E o Caxias também colocou o Estádio Centenário disponível para coleta de roupas, produtos de higiene pessoal, limpeza, água mineral e produtos não perecíveis, além da ração para animais.