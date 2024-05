Inter utiliza período sem jogos para tirar atletas do departamento médico

À medida do possível, o Inter segue trabalhando em meio a maior catástrofe natural da história do Estado. Por determinação da CBF, o futebol gaúcho teve os jogos do final de semana cancelados por conta das chuvas, que inviabilizam o deslocamento das equipes. No caso colorado, foi adiada a visita ao Cruzeiro, em Minas Gerais, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo estava marcado para este sábado, às 21h, no Mineirão.

Nesta quinta, o grupo seguiu treinando sob o comando do técnico Eduardo Coudet no CT Parque Gigante. A atividade, no entanto, deve ter sido a última no local, que costuma alagar com as cheias do Guaíba. A partir desta sexta, os trabalhos devem ser realocados para o Beira-Rio.

O foco dentro de campo está no confronto com o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Sul-Americana, marcado para terça-feira, às 21h. Com mais de uma semana de treinos — o último jogo foi contra o Atlético-GO, no domingo (28) —, a comissão técnica espera recuperar os jogadores em transição do departamento médico para os gramados.

Evoluindo no treino com bola, Valencia e Alan Patrick devem voltar ao time titular em breve. No entanto, Chacho pode preservá-los da viagem internacional, visando o Juventude, na sexta-feira, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Os meias Aránguiz e Hyoran, no entanto, seguem sem previsão de retorno. O chileno, peça crucial no esquema de Coudet, se recupera de uma entorse no tornozelo e não joga há mais de um mês.

Apesar do adiamento dos confrontos nacionais, o Inter entende, de momento, que a partida com o Real Tomayapo não corre o risco de ser cancelada, já que os voos estão funcionando normalmente e a Conmebol ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Além das quatro linhas, o clube disponibiliza sua estrutura para arrecadar doações no combate às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o Gigantinho passou a receber alimentos não-perecíveis, roupas, produtos de limpeza e ração para animais. O horário de recebimento é das 8h às 18h, e a campanha se estende até o próximo sábado (11).