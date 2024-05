Fortes chuvas no Estado alteram planejamento do Inter para o mês de maio

Após o adiamento da partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, que deveria acontecer nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, o Inter teve que se adequar às mudanças para os próximos compromissos. A transferência do jogo modificou o cronograma de viagens, treinamentos e apertou ainda mais o calendário colorado no mês de maio. A notícia positiva é que o tempo extra para trabalhar nesta semana pode devolver Alan Patrick e Valencia para os gramados.



Por conta do temporal que atingiu o Estado nessa semana, a CBF remarcou o jogo pela Copa do Brasil para o dia 10 de maio. A entidade informou em nota que "as intensas chuvas, com um índice pluviométrico de 300mm, tornaram inviável a realização do evento esportivo por motivo de força maior". O clube informou que os ingressos adquiridos para a partida pelo portal Mundo Colorado serão cancelados e os valores estornados em até 48h. Os torcedores que compraram o ingresso fisicamente podem pedir reembolso a partir desta quinta-feira, das 10h às 18h na bilheteria do clube.

A alteração implica em uma maratona, com nove partidas a serem disputadas em 25 dias, com um espaço de três dias entre os jogos. Serão quatro pelo Brasileirão, três pela Sul-Americana e as duas pela Copa do Brasil. Neste período, o Inter terá viagens difíceis, como para a Bolívia, no dia 7, contra o Real Tomayapo e três dias depois já volta a campo para enfrentar o Juventude duas vezes no Beira-Rio, na sexta-feira e na segunda-feira.

A sequência colorada começa neste sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. A pausa trouxe pontos positivos para o técnico Eduardo Coudet. Relacionados, mas fora da escalação prévia para o jogo diante do Juventude, Alan Patrick e Valencia treinaram normalmente nesta quarta-feira no CT Parque Gigante e ganharam mais tempo de preparação.



Alan Patrick se machucou durante a partida contra o Real Tomayapo, pela Sul-Americana. O camisa 10 teve uma lesão na coxa esquerda e ficou de fora das últimas partidas. Já o equatoriano se recupera de uma lesão no tornozelo. Ele sentiu dores durante o Gre-Nal 441, mas seguiu na equipe, o que agravou a lesão. O camisa 13 completou um mês fora de combate. O retorno de ambos na viagem para Minas Gerais não é garantida, mas em breve os atletas devem voltar ao time.

As fortes chuvas também influenciam no cotidiano do clube. O Inter segue alerta sobre a possível cheia do Guaíba, já que no ano passado o Parque Gigante foi tomado pelas águas nas enchentes que ocorreram entre os meses de setembro e novembro. Caso o CT volte a ser invadido pelo Guaíba, o Beira-Rio será utilizado para os treinamentos, o que pode prejudicar o gramado do estádio, que passa por reformas.