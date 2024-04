Inter retoma imagem do Saci com intérprete feminina

Episódios sensíveis que desencadeiam crises de imagem e reputação são normais em um mundo tão exposto como o do futebol. Apesar dos grandes clubes darem valor à assessoria e planejarem cada passo que chega aos olhos do público, casos que nem o ocorrido com o Saci, no Gre-Nal 441, fogem do controle e furam a bolha da instituição.

O episódio do dia 25 de fevereiro, no qual o intérprete do mascote colorado foi acusado de importunar sexualmente duas mulheres nas dependências do Beira-Rio, repercute até hoje quando surge na pauta. De acordo com a vice-presidente de Relacionamento Social do Inter, Letícia Vieira, a demissão tornou-se inevitável por não se tratar de um caso isolado.

O próximo passo foi definir um substituto. Nesse caso, uma substituta. A dirigente explica que a escolha por uma mulher, que já havia atuado na função em 2022, passa pelo episódio do Gre-Nal, mas também se trata de uma inspiração. “O futebol cada vez mais tem a participação feminina e, pelo que aconteceu, a gente quer trazer mais segurança para as mulheres no estádio. E também está sendo bem inspirador. Traz um orgulho para as gurias, que percebem que podem exercer esse tipo de função”, disse.

Com um perfil próprio no Instagram, a imagem do mascote não vem sendo aproveitada nas páginas oficiais do clube. O foco está na sua presença em eventos com o público, principalmente com o envolvimento com as crianças.

Ao contrário do que o torcedor pode pensar, o Inter não abriu mão da presença do Saci em sua casa. O personagem está presente no Beira-Rio desde o primeiro compromisso após o clássico, no dia 9 de março, contra o São Luiz, pelo Gauchão.

“Muita gente me pergunta cadê o Saci. Mas acontece que ela ainda está ganhando confiança, porque é difícil ser uma figura tão pequena em um cenário de 50 mil pessoas. Você precisa ser exagerado. Tem que ter ações que todo mundo consiga perceber e ela ainda está começando, atendendo bastante as pessoas, mas sem estar tão exposta atrás do gol”, relata Letícia.

Ela explica que, à medida em que a nova intérprete for se acostumando com o cargo, a tendência é de que o Saci ganhe mais notoriedade. Sua presença discreta no universo digital está diretamente relacionada à baixa produção de conteúdo e não com o ocorrido no clássico Gre-Nal.

No âmbito legal, o clube está livre de qualquer pendência. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) absolveu a instituição por unanimidade no dia 19 deste mês. O processo segue correndo em sigilo na Justiça, sem o envolvimento do Inter.