Parceiros do Inter para reforma do Gigantinho serão divulgados em maio

Prevista para iniciar ainda neste ano, a reforma do Gigantinho será realizada pelo Inter e contará com investimentos de parceiros. O modelo de contrato ainda não foi divulgado, mas já está em fase final de conclusão. A obra será direcionada, principalmente, para cobertura e fachada, com custo de R$ 20 milhões. A expectativa é que os parceiros sejam anunciados em maio.

Com o intuito de receber mais shows e eventos, e maximizar receitas, a reforma também será voltada para área interna, pois o Inter apresenta uma dívida de R$ 600 milhões. Segundo o vice-presidente do clube, Victor Grunberg, a ideia é buscar empresas parceiras, como é o caso da BRio, que já atua nas áreas consideradas nobres do estádio Beira-Rio, como o espaço destinado à bebida e alimentação. A administradora optou por não se manifestar, no momento.

memorando com o consórcio Opus/DC Set estava em andamento. A proposta previa que o consórcio assumisse a gestão do local durante o período de 20 anos, com possibilidade de estender pelo mesmo período. Uma reforma de R$ 35 milhões seria realizada. No entanto, ainda na gestão passada do clube, o memorando foi levado ao Conselho Deliberativo e foi derrubado por unanimidade. "Essa era uma premissa básica, que o Gigantinho seguisse sob gestão do Internacional, que o clube fosse responsável e pudesse escolher o que fazer com o Gigantinho", argumenta Grunberg. Essa não é a primeira vez que se fala na reforma do Gigantinho. Um.

Desde o ano passado, o Inter busca soluções no mercado para reformar o espaço. Nos últimos três meses, o clube investiu R$ 1 milhão na parte interna do Gigantinho. O recurso foi direcionado para o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), pinturas e infraestrutura de banheiros. Com o novo modelo, o ginásio deve ser entregue em curto prazo, com possibilidade de compartilhar também parcerias culturais com o Beira-Rio. A troca por publicidade é um dos pontos abordados no novo modelo da reforma.

"O recurso de locações é utilizado para melhorias no próprio estádio. A reforma também irá possibilitar novos formatos de eventos, tanto esportivos quanto artísticos", complementa Grunberg. Com mais de 50 anos de história, o Gigantinho é o terceiro maior ginásio de esportes do Brasil. Além disso, o espaço já foi palco de inúmeros eventos e shows na cionais e internacionais.