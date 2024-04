Com a confiança em dia, Inter conta com dois retornos para receber o Atlético-GO

Lidando com uma crise clínica, o Inter vem mostrando o repertório de seu elenco depois de perder cinco titulares para o departamento médico. Assim foi na vitória de quinta-feira (25) sobre o Delfín, no Equador. O primeiro triunfo colorado na Sul-Americana deu tranquilidade ao time que vinha de derrota, e consagrou algumas peças que precisavam ganhar confiança. Agora, os comandados de Eduardo Coudet chegam mais leves em Porto Alegre para receber o Atlético-GO neste domingo (28), às 20h, no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desembarque em solo gaúcho ocorreu no meio da tarde desta sexta, e a delegação foi direto ao CT Parque Gigante para o primeiro treino visando o duelo com os goianos. O trabalho, no entanto, foi apenas regenerativo.

A atividade prévia ao confronto, no sábado, é a que define os titulares do final de semana. Sofrendo com os desfalques, Chacho deve ter dois retornos importantes. Fernando e Alario já vinham treinando e foram poupados da viagem internacional. Descansados, eles podem ganhar espaço no lugar de alguns nomes que merecem um descanso.

Com a volta da dupla em questão, o departamento médico passa a ter seis jogadores sob seus cuidados. Os principais são Aránguiz, Alan Patrick, Wanderson e Valencia. Os quatro são considerados titulares e ainda não têm data de retorno definida.

Precisando vencer no Nacional para retomar seu posto no G-4 — está em 6º com com seis pontos, mesmo número de Athletico-PR e Botafogo —, o Alvirrubro deve ir a campo com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique, Mauricio e Wesley; Borré e Alario (Gustavo Prado).

A única questão é se os dois que voltam do DM terão condições de começar. Caso opte por deixá-los no banco de reservas, Coudet pode repetir a escalação que venceu os equatorianos. O destaque vai para o colombiano Borré, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvirrubra. A expectativa é de que o atacante deslanche diante dos 25 mil torcedores esperados pelo clube no Beira-Rio.