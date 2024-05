CBF adia confronto entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil

Em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul ao longo desta semana, a CBF adiou o confronto entre Inter e Juventude, que estava marcado para esta quarta-feira (1º), às 21h30min, no Beira-Rio. A nova data para o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil já está definida: sexta-feira, dia 10 de maio, às 21h, no mesmo local. A decisão da entidade acata o pedido do Governo do Estado para transferir a partida.

Para o Inter, a nova data deixa o calendário ainda mais apertado. Depois de uma semana livre para treinos, o time de Eduardo Coudet terá uma dura sequência de jogos pela frente. Primeiro, o Colorado visita o Cruzeiro neste sábado (4), pelo Brasileiro. Depois, encara o Real Tomayapo no dia 7, no Equador, pela Sul-Americana.

O confronto com o Papo pela Copa do Brasil, três dias, é o primeiro dos dois em sequência das duas equipes, que voltam a se enfrentar no dia 13, pelo Brasileirão. Serão mais 4 jogos em maio.

Confira a agenda de jogos do Inter nos próximos 30 dias:

4/5 - Cruzeiro x Inter

7/5 - Real Tomayapo x Inter

10/5 - Inter x Juventude (Copa do Brasil)

13/5 - Inter x Juventude (Brasileirão)

16/5 - Inter x Delfin

19/5 - Cuiabá x Inter

22/5 - Juventude x Inter (Copa do Brasil)

25/5 - Inter x São Paulo

28/5 - Inter x Belgrano 1/6 - Vitória x Inter