Temporais no Estado podem impedir duelo entre Inter e Juventude no Beira-Rio

Diante das fortes chuvas que atingiram o Estado entre segunda e terça-feira (30), surgiram algumas complicações para o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil entre Inter e Juventude, marcado para esta quarta (1º), às 21h30min, no Beira-Rio. Isso porque o Papo precisa realizar o deslocamento de Caxias do Sul para Porto Alegre.

Primeiro, a viagem foi adiada do início para o final da tarde desta terça por conta de um bloqueio nas estradas. Por volta das 18h, a delegação jaconera tentou se deslocar para a Capital, mas não foi possível por conta da queda de uma barreira entre Boa Vista do Sul e Teutônia, que obrigou o ônibus a retornar para Caxias. O Juventude entende que não há outra alternativa que não o adiamento do confronto.

Atuando em diversas frentes no controle de danos causados pelos temporais, o Governo do encaminhou à Federação Gaúcha de Futebol, na noite desta terça, um ofício para adiar o confronto. A decisão, no entanto, cabe a CBF, entidade responsável pela organização do torneio. A confederação foi notificada da situação e deve definir em breve se a partida será realizada.

Dentro das quatro linhas, a chuva não preocupa. O Colorado tem plena confiança no sistema de drenagem do Beira-Rio e segue com a expectativa de casa cheia para o primeiro confronto da decisão. A postura do clube é de esperar a definição por parte da CBF, acatando a decisão da entidade.

A preparação para o confronto se encerrou na tarde desta terça, em treino fechado no CT Parque Gigante. Foi o segundo dia de atividades com bola de Alan Patrick e Enner Valencia. Ainda que o torcedor sonhe com a presença de seus dois melhores jogadores no duelo com o Ju, eles devem ficar de fora para se recuperarem plenamente das lesões. A escalação alvirrubra deve ser similar ao time que empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, no domingo, pelo Brasileirão.