Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na revanche da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter recebe o Juventude nesta quarta-feira (1º), às 21h30min, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto no Beira-Rio revive o trauma dos colorados pela eliminação precoce no Estadual, enquanto os visitantes chegam motivados para repetir o feito inusitado. A transmissão fica por conta do Amazon Prime.

Vindo de um decepcionante empate contra o Atlético-GO, o time de Eduardo Coudet precisa da vitória para não se complicar na decisão da vaga, marcada para o dia 22 de maio, no Estádio Alfredo Jaconi. Para isso, o técnico argentino deve promover algumas mudanças no time titular. As principais atrações devem ser Fernando e Alario, que voltaram de lesão no segundo tempo do confronto com o Dragão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia; Mauricio, Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Wesley; Alario e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Jádson, Caíque; Lucas Barbosa, Nenê, Marcelinho (Jean Carlos); Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Karla Renata Cavalcanti (PE). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Serviço Inter x Juventude

Local: Beira-Rio;

Data e hora: Quarta-feira (1º), às 21h30min;

Trasmissão: Amazon Prime;

Ingressos: Os bilhetes para sócios são todos gratuitos. Trata-se de uma promoção do Inter para atrair o público. Para não sócios, os valores variam de R$ 45,00 a R$ 240,00.