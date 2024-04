Por vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Inter recebe o Juventude em revanche do Gauchão

Climas tranquilos não costumam perdurar no Beira-Rio. Precisando da vitória no Campeonato Brasileiro, o Inter apenas empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, no domingo (28), e reviveu o clima de tensão com o seu torcedor depois de duas semanas atuando fora de casa. Agora, o Colorado está em fase de remobilização para o primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. De olho no confronto desta quarta-feira (1º), às 21h30min, o clube quer casa cheia na revanche da semifinal do Gauchão.

Ciente da desconfiança da torcida depois do último tropeço, a direção entrou com uma promoção chamativa para os sócios: aqueles que costumam pagar pelo ingresso poderão entrar de graça. A mobilização se dá, também, pelo péssimo clima em Porto Alegre durante a semana, com previsão de chuva forte até domingo. Os associados que já compraram seus bilhetes serão estornados pela instituição.

De olho nas quatro linhas, o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda-feira para o primeiro treino sob o comando de Eduardo Coudet com o foco voltado para o Papo. O técnico argentino segue desfalcado e com problemas para gerir o cansaço dos atletas. Aránguiz, Hyoran, Wanderson e Valencia seguem de fora por lesão. Alan Patrick foi a novidade no treino com bola nesta segunda-feira.

O comandante colorado define a escalação nesta terça-feira, em atividade realizada com os portões fechados no CT Parque Gigante. O retorno mais provável é o de Fernando. O volante de 36 anos ganhou minutos no último jogo e deve aparecer entre os titulares.

Outro nome que pode pintar na escalação é Alario. O centroavante também voltou aos gramados contra os goianos e está à disposição para iniciar. Contestado, Lucca deve voltar ao banco de reservas, se mantendo como opção para o segundo tempo. Gustavo Prado também está no páreo para assumir o lugar do jovem atacante.

Com a espinha dorsal definida, o provável onze inicial dos mandantes é composto por Rochet; Bustos, Vitão, Fernando (Mercado) e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Mauricio e Wesley; Borré e Alario.

Do outro lado está o time de Roger Machado, que quer levar a melhor sobre o Inter pela segunda vez na temporada. O Juventude sabe que precisa sair vivo do Beira-Rio para decidir a eliminatória Jaconi e, para isso, o técnico jaconero deve abdicar do esquema com três atacantes, priorizando a solidez defensiva com mais um meia.

A dor de cabeça segue no departamento médico. Estão fora por lesão: o atacante Gilberto, o meia Jean Carlos, o atacante Gabriel Taliari, o volante Luís Oyama e o zagueiro Rodrigo Sam. Portanto, ele deve ir a campo com Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca (Marcelinho) e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias.