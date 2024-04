Inter esbarra no bloqueio do Atlético-GO e apenas empata no Beira-Rio

Precisando dos três pontos para seguir entre as cabeças do Campeonato Brasileiro, o Inter encontrou dificuldades ao receber o Atlético-GO em casa na noite deste domingo (28), e apenas empatou em 1 a 1 com os goianos, em jogo válido pela 4ª rodada da competição. Com o revés no Beira-Rio, o Colorado se mantem no 6º lugar, com sete pontos.

Mantendo a base que bateu o Delfín no meio de semana, pela Sul-Americana, o técnico Eduardo Coudet não quis saber de rodar o elenco, mesmo com o primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil batendo na porta — quarta às 21h30min, em casa. O argentino deixa claro que não deve, por hora, priorizar nenhuma competição.

Em um primeiro tempo apático, a primeira chance dos mandantes veio aos 33 minutos, em chute rasteiro de Mauricio, defendido por Ronaldo. O Colorado assustou de novo aos 41. Bustos foi ao fundo e cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e chegou em Renê, que não dominou como queria e viu a defesa afastar para escanteio.

Na volta para a segunda etapa, o Dragão entrou ligado, surpreendeu e abriu o placar logo aos 4 minutos. Derek aproveitou a desatenção da defesa na cobrança longa do tiro de meta, disparou em direção a Rochet, driblou Mercado e tirou do goleiro uruguaio. A bandeirinha até marcou o impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o gol.

No entanto, o time de Chacho mostrou a indignação que sua torcida tanto cobra e empatou o jogo dois minutos depois. Borré se infiltrou na grande área e recebeu cruzamento certeiro de Wesley. Com espaço, o centroavante testou com força para o fundo da rede.

Na sequência, os gaúchos dominaram as ações, ainda que com muita dificuldade para furar o bloqueio montado pelo técnico Jair Ventura. Apenas aos 32 eles conseguiram entrar na área em um disparo de Mauricio, cruzando para Borré na saída do goleiro. O colombiano até conseguiu finalizar, mas teve seu chute bloqueado.

Sem novas oportunidades, a árbitra encerrou o confronto aos 53 minutos. Por conta da má performance, o Inter deixou o campo sob vaias do torcedor que se fez presente no Beira-Rio. Depois de enfrentar o Papo no meio de semana, os gaúchos visitam o Cruzeiro no sábado, em busca de uma recuperação no Brasileiro.

Inter (1) Rochet; Bustos (Matheus Dias), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Mauricio e Wesley; Lucca (Alario) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-GO (1) Ronaldo; Tubarão, Adriano Martins, Alix e Romão; Roni, Rhaldney e Maguinho (Max); Shaylon, Luiz Fernando (Alejo Cruz) e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Jair Ventura.

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP).