Sequência de jogos afeta Grêmio e preocupa Portaluppi para o restante do ano

Mesmo sem muito brilho, o Grêmio volta de Ponta Grossa com grandes chances de classificação às oitavas da Copa do Brasil, após o empate sem gols com o Operário-PR. Se a partida não foi tecnicamente positiva, os gremistas valorizaram o resultado por conta das condições da equipe que foi ao Paraná. Vindo de três partidas fora de casa em sete dias, e com uma série de lesões, a equipe de Renato Portaluppi lamenta o acúmulo de jogos e aponta a sequência difícil como o responsável pela oscilação na temporada.



Em 14 dias, o Grêmio entrou em campo cinco vezes. O Tricolor vem de três vitórias, uma derrota e um empate, com o resultado mais importante da sequência sendo o triunfo contra o Estudiantes, pela Libertadores. A partida na Argentina exigiu física e mentalmente da equipe, já que atuou boa parte do segundo tempo com um a menos. O impacto da maratona de jogos foi sentido contra o Bahia, onde os atletas estiveram muito abaixo do rendimento esperado. Contra o Operário, o cenário foi o mesmo.

Portaluppi tentou modificar a equipe nos últimos jogos para vencer o cansaço, mas esbarrou na falta de entrosamento. Apenas Villasanti foi titular em todas as partidas neste período. O resto do elenco rodou, mas a profundidade do plantel também é um problema, já que o técnico não conta com vários jogadores lesionados, principalmente na defesa. Para piorar a lista de ausências, o zagueiro Gustavo Martins saiu de campo ainda no primeiro tempo no Paraná com uma lesão muscular e deve ficar de fora dos gramados pelas próximas semanas.



Para a partida de domingo, contra o Criciúma, pela 5ª rodada do Brasileiro, o Grêmio terá nove desfalques confirmados: Geromel, Gustavo Martins, Reinaldo e Mayk, Pavon, André Henrique e Jhonata Robert - todos por lesão. Diego Costa e Nathan Fernandes foram expulsos contra o Bahia e estão suspensos. A tendência é que o Tricolor entre em campo com uma equipe bem modificada, aumentando a sequência de partidas sem repetir escalação.