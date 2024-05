Grêmio empata com o Operário no Paraná e leva decisão para a Arena

Sem muita inspiração, Grêmio e Operário não saíram do 0 a 0 no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (30), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Vindo de uma má atuação contra o Bahia, o Tricolor precisava do resultado para reerguer a moral, mas entrou em um ritmo aquém do esperado e viu o confronto se arrastar por boa parte dos 90 minutos.

No entanto, mesmo com o empate, o saldo é positivo. Os gaúchos definem quem vai às oitavas de final no dia 22 de maio, na Arena. Com o apoio do torcedor, a expectativa é de uma classificação sem sustos.

Os comandados de Renato Portaluppi não fizeram uma boa primeira etapa. A ideia era tomar conta da posse e propor as ações, o que não aconteceu na maior parte do tempo. Mesmo assim, sofreram pouco na defesa. O que ficou marcado foi a dificuldade da equipe para furar o bloqueio imposto pelos paranaenses.

Foi apenas aos 41 minutos que os gaúchos chegaram com perigo. Cristaldo recebeu belo passe de Galdino e saiu na cara do goleiro Rafael Santos. A bola, no entanto, ficou longa, e o argentino precisou finalizar de carrinho, parando na saída do arqueiro. Três minutos depois, o próprio camisa 10 perdeu a melhor chance do confronto. Diego Costa fez fila pelo meio e deixou-o na cara do gol, mas ele bateu na rede pelo lado de fora.

Na volta para o segundo tempo, os mandantes surpreenderam. Ronaldo lançou Cássio Gabriel nas costas de Rodrigo Ely, mas o camisa 10 não pegou como queria e isolou. Depois, aos 19, mais uma chance para os donos da casa. Cássio cruzou na cabeça de Maxwell, livre na grande área, mas o atacante testou na trave e desperdiçou a oportunidade.

A reação gremista veio logo em seguida. Primeiro, Gustavo Nunes escapou pela esquerda e saiu na cara do gol, mas Santos defendeu. No lance seguinte, Nathan Fernandes cruzou rasteiro em direção à pequena área, e o zagueiro desviou em direção ao próprio gol. Com mais sorte que juízo, Santos defendeu no susto.

Já aos 43, o Fantasma quase levou o resultado. Em um cruzamento rasteiro, Ronaldo chegou de frente para a bola na pequena área, mas não finalizou como queria. O centroavante se viu no meio dos zagueiros, que travaram o chute e mandaram para escanteio. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 49 minutos.

Operário-PR (0) Rafael Santos; Pacheco, Alemão, William Machado e Pará (Lucas Hipólito); Vinicius Diniz, Rodrigo Lindoso, Felipe Augusto (Maxwell) e Eduardo Scheidt (Cássio Gabriel); Marcelo Cirino e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Grêmio (0) Caíque; João Pedro (Edenilson), Gustavo Martins (Rodrigo Ely), Natã e Zé Guilherme; Villasanti, Pepê (Dodi) e Cristaldo (Nathan Fernandes); Galdino, Diego Costa (João Pedro Galvão) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).