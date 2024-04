Grêmio envia oficio após possível interferência externa em partida contra o Bahia

O Grêmio comunicou nesta segunda-feira (29) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que enviará ofício à entidade questionando uma possível interferência externa durante a partida contra o Bahia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o presidente da Federação Baiana de Arbitragem, Jaílson Macedo Freitas, interferiu irregularmente na equipe de arbitragem do jogo, culminando na expulsão do atacante Diego Costa. O clube informa ainda que, com base no artigo 74 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vai ingressar com uma “notícia de infração disciplinar desportiva” no STJD.



A polêmica iniciou aos 46 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Braulio da Silva Machado expulsou Diego Costa, que estava no banco de reservas, após o atleta supostamente ter ofendido o quarto árbitro da partida. Depois do árbitro apresentar o cartão vermelho, Renato Portaluppi ordenou que todos os seus atletas deixassem o banco de reservas antes mesmo do apito final. Em entrevista coletiva, Portaluppi indicou que foi Jaílson quem orientou o quarto árbitro sobre a possível atitude de Diego Costa, o que gerou a revolta gremista, já que o baiano não estaria escalado para a partida.

A Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf) comunicou que não concorda com o ocorrido na Arena Fonte Nova, em Salvador. Segundo o presidente da associação, Salmo Valentim, a influência de Jaílson coloca em xeque a arbitragem brasileira. "Sem autorização para estar no campo de jogo, Jailson Macedo Freitas informou de forma desonesta que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isso além de ferir as regras do jogo, serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais nossa categoria", apontou Valentin.