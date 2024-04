Grêmio entra com reclamação na CBF contra arbitragem após derrota para o Vasco

Apenas uma rodada do Campeonato Brasileiro foi suficiente para que os ânimos se exaltassem contra a arbitragem. Após uma jornada marcada por erros e muitas críticas, o Grêmio endereçou uma reclamação formal à CBF contra a arbitragem que comandou a partida entre Vasco e Grêmio, neste domingo (14), onde o Tricolor saiu derrotado por 2 a 1. Por meio do seu vice-presidente de Futebol, Antônio Brum, o clube revindica melhorias na arbitragem, devido a um pênalti não assinalado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza em favor da equipe gaúcha.



Em nota divulgada no site do clube, Antônio Brum declarou publicamente a insatisfação com as ações da arbitragem. "Vamos protocolar requerimento em nome do Grêmio. Vamos ser duros desta vez. A gente fica muito triste. Não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça com o Grêmio. Para mim, é uma grande tristeza para o futebol brasileiro”, disse o dirigente.

LEIA TAMBÉM: Na estreia do Brasileirão, Grêmio perde para o Vasco por 2 a 1, em São Januário



O lance questionado pelos gremistas aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa, onde o placar marcava 2 a 0 para o Vasco. Diego Costa recebeu cruzamento dentro da área de ataque, tentou domínio e a bola bate no braço de Lucas Piton, do Vasco, e ficou presa entre o braço e o corpo do jogador Cruzmaltino.



O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado pela assistente de VAR, Daiane Muniz, que assinalou o possível penal para o Grêmio. Flávio reviu o lance e entendeu que o jogador vascaíno estava em uma ação natural de disputa e manteve a decisão de não dar o pênalti, o que gerou a revolta dos jogadores, da comissão técnica e dos dirigentes gremistas. O lance questionado pelos gremistas aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa, onde o placar marcava 2 a 0 para o Vasco. Diego Costa recebeu cruzamento dentro da área de ataque, tentou domínio e a bola bate no braço de Lucas Piton, do Vasco, eCruzmaltino.O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado pela assistente de VAR, Daiane Muniz, que assinalou o possível penal para o Grêmio. Flávio reviu o lance e entendeu que o jogador vascaíno estava em uma, o que gerou a revolta dos jogadores, da comissão técnica e dos dirigentes gremistas.