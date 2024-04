Na estreia do Brasileirão, Grêmio perde para o Vasco por 2 a 1, em São Januário

O Grêmio entrou em campo precisado dar uma resposta para o seu torcedor, e não conseguiu. Pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, o Tricolor visitou o Vasco em São Januário e saiu derrotado por 2 a 0. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por David e Mateus Carvalho, ambos na primeira etapa, enquanto Gustavo Martins descontou para os gaúchos.

O time gremista é mais uma das vítimas do dinâmico calendário do futebol brasileiro e, apenas uma semana após a conquista do heptacampeonato gaúcho, já vive um momento de instabilidade, com duas derrotas consecutivas. O próximo compromisso da equipe será diante do Athletico-PR, quarta-feira (17), na Arena.

Em campo, o Tricolor não se achou durante toda a etapa inicial. Sem finalizar à gol e nem ao menos levar perigo à meta defendida por Léo Jardim, o Grêmio apresentou inúmeras falhas defensivas, que resultaram em dois gols vascaínos ainda no primeiro tempo.

O primeiro, aos 24 minutos, foi de David. Em um momento de pressão da equipe da casa, o atacante finalizou bonito da entrada da área, contou com um desvio em João Pedro e viu a bola entrar no canto, sem chances para Marchesín.

Já o segundo, aos 37, foi oriundo de uma cobrança de escanteio. Após cruzamento de Rossi, Mateus Carvalho pegou de primeira, dentro da grande área, com o pé direito e faz o segundo dos donos da casa.

Além do primeiro jogo para Grêmio e Vasco, a partida também marcou as estreias de duas novas regras impostas pela CBF para o Brasileirão desse ano: o protocolo para casos de concussão e o anúncio das decisões do Var no alto-falante do estádio.

O primeiro foi com o zagueiro Kannemann, que teve que deixar o campo após um encontrão com Mateus Carvalho. A nova regra permitiu que o Tricolor o substituísse sem perder uma das 5 trocas permitidas inicialmente.

Já, o Var salvou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza de marcar um pênalti inexistente de Gustavo Martins em Rossi. Agora, antes de apitar a decisão tomada, o juiz precisa anunciá-la no telão do estádio.

Após um primeiro tempo completamente apático, o Tricolor voltou melhor na etapa final e, logo no primeiro minuto, criou sua primeira chance clara de gol, com João Pedro. O lateral invadiu a área pela direita, mas viu seu chute passar rente à trave vascaína.

Incomodado com a má atuação do ataque gremista, Portaluppi já havia trocado os três homens da frente antes dos 15 minutos do segundo tempo: Pavón, Diego Costa e Soteldo deram lugar a Nathan Fernandes, JP Galvão e Gustavo Nunes.

Com uma melhor postura ofensiva e momentos de breve dominância, o Grêmio conseguiu diminuir o marcador aos 22, com gol de Gustavo Martins. O zagueiro apareceu livre na grande área e apenas concluiu belíssimo cruzamento de Cuiabano pela esquerda.

14 minutos depois, foi a vez do zagueiro evitar um gol, na defesa. Em contra-ataque do Vasco, Vegetti disparou em direção ao gol, driblou Marchesín e, na hora da finalização, foi travado no momento exato por Martins.

Com 2 a 1 no marcador e diante de um Grêmio cansado pela sequência de jogos, o Vasco apenas administrou os minutos finais. O Tricolor, que agora amarga sua segunda derrota consecutiva, volta a campo na próxima quarta-feira (17), para receber o Athletico-PR, na Arena, pela 2ª rodada da competição nacional. Antes, o elenco gremista se reapresenta na tarde de hoje, no CT Luiz Carvalho.

Vasco (2) Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), Medel (João Victor), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames (JP); Rossi (Rayan), Vegetti e David (Adson). Técnico: Ramón Díaz.

Grêmio (1) Marchesín; João Pedro, Rdorigo Ely, Kanemann (Gustavo Martins) e Cuiabano (Zé Guilherme); Vilassanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Diego Costa (JP Galvão) e Soteldo (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.