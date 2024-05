Chuva forte e instabilidade seguem ao longo da sexta-feira em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, a chuva deve aliviar em grande parte das regiões ao longo desta sexta-feira (3). O sol aparece e a temperatura esfria em municípios da Zona Sul, Campanha e parte do Oeste do Estado. Na faixa Norte, a instabilidade irá persistir e poderá voltar a chover forte, sobretudo, em áreas próximas a divisa com Santa Catarina. O sábado poderá ter eventos de chuva forte na faixa Norte do RS e agravar a situação das inundações e dos escorregamentos.

Em Porto Alegre, o dia começa com variação de nuvens e melhorias podem ocorrer na primeira metade da sexta-feira na Capital. A instabilidade retorna no período da tarde, de Norte para Sul, como uma frente quente, poderá chover forte. A instabilidade segue em parte do sábado. No domingo, irá ocorrer alternância entre períodos de sol, nuvens e pancadas de chuva. O nível do Guaíba tende a seguir em elevação e em cota de inundação.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 22°C

Mínima: 8°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 19ºC

Mínima: 17°C