Município de Agudo busca reforços para resgate de 600 ilhados

O município de Agudo, localizado na região central do Rio Grande do Sul, foi fortemente impactado pelas chuvas e está sem conexão de telefone e internet desde a manhã desta quinta-feira (2). Conforme publicação nas redes sociais da prefeitura, as autoridades estão utilizando um equipamento via satélite para comunicação com a Defesa Civil Estadual, Base Aérea e Bombeiros Militares.

Muitos moradores da cidade estão sem contato com familiares e com as autoridades. Em suas redes sociais, o prefeito Luís Henrique Kittel reitera a necessidade de contato com cerca de 600 ilhados, incluindo gestantes. Ele pediu um aeronave para sobrevoar a região.

Em outra publicação, no entanto, a prefeitura informa que um helicóptero "decolou em direção a Nova Boêmia (parte alta da cidade), com equipes de resgate e suprimentos". Porém, por falta de condições de visibilidade, a aeronave teve que retornar para a cidade.



A prefeitura afirma ainda que o helicóptero foi utilizado para "encaminhar pacientes de hemodiálise e gestantes para atendimento especializado em saúde, em Santa Maria. Há previsão que outro voo deve retornar para Agudo, assim que as condições de visibilidade na região melhorarem."