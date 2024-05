Rio Gravataí chega a 5,68m e município tem 389 desabrigados e 450 desalojados

Após quatro dias de chuva, com um acumulado de 370mm, a Prefeitura de Gravataí continua trabalhando para atender a população atingida. Até o momento, o município conta com 389 desabrigados e 450 desalojados. O Rio Gravataí está com 5,68m, mais de 2m acima do normal.

As equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal, com o auxílio de todas as secretarias municipais, têm agido no resgate de famílias que precisaram sair de casa, na desobstrução de vias, na garantia de promoção de serviços de saúde e na assistência social. Em alguns bairros, a água chegou na altura do peito e os moradores estão saindo de casa.

A pasta de Serviços Urbanos, por exemplo, tem trabalhado na desobstrução de vias e arroios, na retirada de árvores que caíram e bloqueiam vias, na busca de materiais para obras de contenção, no restabelecimento da iluminação pública e na coleta de lixo em todos os locais onde há acesso.



Como ajudar



Para ajudar as famílias atingidas você pode fazer doações de colchões, cobertores, roupas e outros itens nos seguintes pontos de coleta: Centro Administrativo Municipal, Polícia Civil (Avenida Jorge Amado), Corpo de Bombeiros e Escola Adventista de Gravataí. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp no (51) 9.9303.8506.



Onde pedir ajuda?



Em caso de urgência ou emergência, o cidadão pode ligar para a Guarda Municipal 153, Corpo de Bombeiros 193 ou entrar em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp (51) 9.9677.5371.