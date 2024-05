Prefeitura de Canoas pede que moradores do bairro Mathias Velho saiam de casa

A prefeitura de Canoas está alertando a população que reside nas proximidades da Casa de Bombas 6, da rua Martin Luther King até as redondezas da EMEF Thiago Würth, no bairro Mathias Velho, para que deixem suas casas imediatamente. A medida também é válida para todo o Mato Grande e regiões do bairro Rio Branco, principalmente nas proximidades da Casa de Bombas 3 nas ruas três de Outubro, Hermes da Fonseca e General Câmara devido à cheia do rio Gravataí.

A orientação é que os moradores procurem abrigo nas residências de amigos e familiares em outras regiões da cidade. Também poderão procurar o Centro Olímpico Municipal (COM), na avenida Araguaia nº 1.151, bairro Igara, o Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua Caramuru, 330, Centro, e a Ginásio da Ulbra, no bairro São José, locais que já abrigam famílias desalojadas. Equipes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar já estão prestando auxílio a quem não consegue sair por conta própria.

O prefeito Jairo Jorge solicitou ao governador do Estado Eduardo Leite que envie sacos de areia para o município.

A prefeitura também solicita apoio de comércios e empresas para aquisição de sacos de areia, que vão ajudar a conter o avanço das águas. Casos de emergência relacionados à chuva, alagamentos, ventos ou granizo podem ser comunicados à Defesa Civil pelos telefones (51) 3476-3400 e (51) 99322-5764, assim como ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A Guarda Municipal (GM) de Canoas está de prontidão pelos telefones 153, (51) 3236-3888 ou (51) 3236-3889. No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o contato é pelo WhatsApp: (51) 9301-4751.