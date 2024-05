Acesso a Cachoeirinha é bloqueado devido a cheias do Guaíba e Rio Gravataí

Com mais de 120 famílias já desalojadas, Cachoeirinha, na Região Metropolitana, amanheceu nesta sexta-feira (3) com o principal acesso a Porto Alegre, pela ponte que separa o município da Avenida Assis Brasil, completamente bloqueado pela cheia do Rio Gravataí. A Prefeitura de Cachoeirinha alerta os motoristas a optarem pelo acesso secundário do município, a partir da Avenida Papa João XXIII, com ligação à Freeway.