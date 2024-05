Pelo menos 277 mil pontos ainda estão sem luz no RS

• LEIA TAMBÉM: Acesso a Cachoeirinha é bloqueado devido a cheias do Guaíba e Rio Gravataí

Na área atendida pela RGE, são 252 mil clientes sem energia. A maioria desses clientes estão em áreas alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari (117 mil), Vale do Rio Pardo (48 mil), Vale dos Sinos (20 mil), Planalto (18 mil), Central (18 mil) e Serra (17 mil).

Nas cidades atendidas pela CEEE Equatorial ainda há 25 mil clientes sem energia. Destes, 11 mil tiveram a luz desligada por segurança devido a áreas alagadas, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras municipais. Os municípios mais atingidos são Guaíba, Camaquã e Terra de Areia, e não há municípios com desligamento geral da energia elétrica.