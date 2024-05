RS tem 17 mil pessoas desalojadas e 31 mortes confirmadas em função das chuvas

O Rio Grande do Sul tem mais de 17 mil pessoas desalojadas em virtude das fortes chuvas que atingem o Estado nesta semana. De acordo com novo boletim da Defesa Civil, divulgado às 9h desta sexta-feira (3), 31 mortes foram confirmadas e 74 pessoas seguem desaparecidas. O número de municípios afetados pela maior tragédia climática da história do Estado é de 235. Os números oficiais apontam que 17.087 pessoas estão desalojadas e 7.165 estão em abrigos.

Municípios que registraram óbitos em razão das chuvas:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

Confira municípios atingidos:

1. Aceguá

2. Agudo

3. Alegrete

4. Alegria

5. Amaral Ferrador

6. Anta Gorda

7. Araricá

8. Arroio do Meio

9. Arroio do Tigre

10. Arroio Dos Ratos

11. Arroio Grande

12. Arvorezinha

13. Augusto Pestana

14. Áurea

15. Barão de Cotegipe

16. Barra Funda

17. Barros Cassal

18. Benjamin Constant do Sul

19. Bento Gonçalves

20. Boa Vista do Buricá

21. Boa Vista do Sul

22. Bom Jesus

23. Bom Retiro do Sul

24. Boqueirão do Leão

25. Brochier

26. Butiá

27. Caçapava do Sul

28. Cacequi

29. Cachoeira do Sul

30. Cachoeirinha

31. Cacique Doble

32. Camaquã

33. Camargo

34. Campina Das Missões

35. Campinas do Sul

36. Campo Bom

37. Campos Borges

38. Candelária

39. Cândido Godói

40. Canela

41. Canoas

42. Canudos do Vale

43. Capão da Canoa

44. Capela de Santana

45. Carazinho

46. Carlos Barbosa

47. Carlos Gomes

48. Caseiros

49. Catuípe

50. Caxias do Sul

51. Centenário

52. Cerro Branco

53. Cerro Grande

54. Cerro Grande do Sul

55. Chapada

56. Ciríaco

57. Constantina

58. Coqueiro Baixo

59. Coronel Bicaco

60. Coronel Pilar

61. Crissiumal

62. Cristal

63. Cristal do Sul

64. Cruz Alta

65. Cruzaltense

66. Cruzeiro do Sul

67. Dezesseis de Novembro

68. Dilermando de Aguiar

69. Dom Feliciano

70. Dona Francisca

71. Eldorado do Sul

72. Encantado

73. Encruzilhada do Sul

74. Engenho Velho

75. Erechim

76. Erval Seco

77. Espumoso

78. Estância Velha

79. Esteio

80. Estrela

81. Estrela Velha

82. Eugênio de Castro

83. Farroupilha

84. Faxinal do Soturno

85. Fontoura Xavier

86. Garibaldi

87. General Câmara

88. Gentil

89. Gramado

90. Gramado Xavier

91. Gravataí

92. Guaíba

93. Guaporé

94. Herveiras

95. Ibarama

96. Ibirubá

97. Igrejinha

98. Imigrante

99. Inhacorá

100. Ipiranga do Sul

101. Itaara

102. Itati

103. Ivorá

104. Jaboticaba

105. Jacuizinho

106. Jaguarão

107. Jaguari

108. Jari

109. Jóia

110. Júlio de Castilhos

111. Lagoa Bonita do Sul

112. Lagoa Dos Três Cantos

113. Lagoão

114. Lajeado

115. Lajeado do Bugre

116. Lavras do Sul

117. Mampituba

118. Maratá

119. Marau

120. Marcelino Ramos

121. Mariano Moro

122. Marques de Souza

123. Mata

124. Mato Leitão

125. Montauri