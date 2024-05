Bloqueio nas pontes do Guaíba altera acesso ao Sul do RS; veja a situação das estradas

A EPTC bloqueou na manhã desta sexta-feira (3) os acessos pela BR-290 nas duas pontes do Guaíba. O trajeto para a zona Sul do Estado deve ser feito via BR-448 e Tabaí/Canoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ponte antiga foi bloqueada porque há água no acesso no sentido interior à Porto Alegre.

Mais de 150 rodovias seguem com bloqueio total ou parcial em decorrência da água que invadiu pista, afundamento de pista, queda de pontes, de barreiras, deslizamentos de terra e outros problemas. O acesso a algumas cidades está interrompido.



Desmoronamentos causam o bloqueio na ERS-446, entre os km 0 e 14, entre os municípios de Carlos Barbosa e São Vendelino, na BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa, ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha, Nova Milano e São

Sebastião do Caí).



Na BR-386 entre os Kms 251 e 354, em Soledade e Estrela, o bloqueio da rodovia é total em ambos os sentidos. No Km 440 da 386 em Canoas a interrupção da rodovia também é total devido a alagamentos.



A Freeway tem dois pontos com bloqueios nesta manhã em Porto Alegre. O acesso pela pista Oeste (sentido Capital) à Rua João Moreira Maciel está interrompido no Km 96 devido ao fechamento de comporta. No Km 97, alagamento no entorno ocasiona o bloqueio tota em ambos os sentidos.

Confira os bloqueios nas rodovias da área da CSG:

Bloqueio total nos dois sentidos causados por desmoronamentos:

- ERS-446, entre os km 0 e 14, entre os municípios de Carlos Barbosa e São

Vendelino

- BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa.

- ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha (entre Nova Milano e São

Sebastião do Caí).

entre kms 102 ao 112 (entre Antônio Prado e Flores da Cunha)

kms 121 ao 122 (Antônio Prado)

kms 18 (Bom Princípio)

Bloqueio total nos dois sentidos devido a alagamentos

- ERS-240, km 27 ao 30 em Capela de Santana, perto do limite com Montenegro,

devido alagamento.

Bloqueios nas rodovias da área da CCR ViaSul:

BR-386

Entre os kms 251 e 354 (Soledade a Estrela): Bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos

Km 349 (Lajeado): bloqueio total em ambos os sentidos da ponte sobre o Rio Taquari

Km 354 (Estrela): bloqueio total em ambos os sentidos da ponte sobre o Arroio Estrela

Km 372 (Fazenda Vilanova): bloqueio de 1 faixa da pista Sul (sentido capital) devido deslizamento

Km 425 (Montenegro): bloqueio total em ambos os sentidos da rodovia na praça de pedágio devido alagamento

Km 429 (Nova Santa Rita): bloqueio total da pista Norte (sentido interior) devido alagamento

Km 440 (Canoas): Bloqueio total em ambos os sentidos devido alagamento



BR-448

Km 10 (Canoas): Bloqueio da alça de acesso à BR-386 pela pista Norte (sentido Nova Santa Rita)



Freeway

Km 96 (Porto Alegre): fechamento do acesso pela pista Oeste (sentido capital) à Rua João Moreira Maciel devido fechamento de comporta

Km 97 (Porto Alegre): Bloqueio total em ambos os sentidos no vão móvel devido alagamento no entorno.

Sem previsão de liberação.

Confira os bloqueios nas rodovias estaduais:

pic.twitter.com/b73PG29Is9 — Comando Rodoviário da Brigada Militar (@crbm198rs) May 3, 2024

Confira os bloqueios nas rodovias federais: