Show de Carlinhos Carneiro em homenagem aos 25 anos da Bidê ou Balde é transferido por conta das fortes chuvas no Estado

Em virtude das fortes chuvas desta semana e do estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o show do cantor e compositor Carlinhos Carneiro em homenagem aos 25 anos da Bidê ou Balde - previsto para esta sexta-feira (3) - foi adiado. Segundo a produção do evento, a apresentação, que estava marcada para acontecer no Espaço Marin (rua Professora Cecy Cordeiro Thofehrn, 413), foi transferida para o dia 12 (domingo), às 21h30m.