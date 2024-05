Lula visita RS em meio à enchente e promete recursos

Cumprindo a promessa feita na quarta-feira por telefone, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarcou em Santa Maria, no Centro do Estado, na manhã desta quinta-feira para acompanhar a catástrofe climática que atinge o RS desde o início da semana.

Lula afirmou que o governo federal fará todos os esforços possíveis para ajudar nos resgates das pessoas que estão sofrendo com as cheias dos rios no RS e para recuperação das regiões atingidas pelas chuvas e enchentes.

LEIA MAIS: Leite alerta para pior cenário climático já enfrentado no RS

"Da parte do governo federal não faltará nenhum esforço. Não vamos permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados. O governo federal estará 100% à disposição do RS, do povo gaúcho, para atendermos com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos para que a gente possa reparar os prejuízos. Em um primeiro momento, temos só de salvar vidas e cuidar das pessoas. Em um segundo momento, vamos começar a avaliar os danos", disse Lula em reunião de trabalho que contou com ministros, militares e o governador Eduardo Leite (PSDB).

Lula garantiu que não faltará dinheiro para o cuidado das pessoas e recuperação das cidades. "Vamos dedicar 24h de esforço para atender as necessidades básicas para o povo isolado por causa da chuva. Lamentavelmente só não podemos prometer recuperar a vida das pessoas, mas vamos tentar minimizar o prejuízo. Como ser humano, Vou rezar e rezar muito para que a chuva possa parar, para que as pessoas possam voltar para suas casas, possam se reencontrar. Como governante, vou fazer o que estiver ao alcance para que passamos dar o RS e ao povo gaúcho tranquilidade."

Em coletiva ao fim da reunião com o governo estadual, Lula anunciou a instalação de um hospital de campanha em Lajeado. Segundo as Forças Armadas, a unidade hospitalar segue do Rio de Janeiro para Canoas e, posteriormente, para Lajeado. O módulo conta com enfermaria, 40 leitos, 2 consultórios para atendimento e 1 para triagem. Além disso, será instalada uma sala de situação para acompanhar as ações do governo federal na região.

O presidente veio acompanhado por uma comitiva de ministros: da Integração Nacional, Proteção e Defesa Civil, Transportes, Ministro Chefe da Casa Civil, das Cidades e a Ministra do Meio Ambiente, além do ministro-chefe da Secom.

Na reunião, foi relatado ao chefe do Executivo um balanço da situação geral dos municípios do RS pelo comandante conjunto das ações militares Hertz Pires do Nascimento. Foi apresentado por ele que são 132 municípios afetados, com 13 óbitos e 21 desaparecidos. O número de desalojados está em 5.321, com 3.088 em abrigos e um total de 44.640 afetados. À noite, governador atualizou os dados, confirmando que já eram 29 mortos e 60 desparecidos, em 203 municípios atingidos.