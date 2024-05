Leite alerta para pior cenário climático já enfrentado no RS

No início da noite desta quinta-feira (2), o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite realizou transmissão ao vivo para fornecer atualizações sobre o cenário gaúcho, que enfrenta dificuldades por conta das fortes chuvas que atingem o Estado desde a última segunda-feira (29).

Segundo o levantamento divulgado às 20h desta quinta-feira, já são 203 municípios atingidos pelas chuvas, a maioria localizados nas regiões Centro e Leste do Estado. Foram registradas 29 mortes e 60 desaparecimentos. Leite afirmou que não estão poupando esforços para resgatar o máximo de vidas, apesar de existirem locais de difícil acesso, e chamou atenção para o risco de deslizamentos em diversas cidades, além de citar que mais de 160 pontos de rodovias estaduais e federais estão bloqueados.

O governador ressaltou o aumento do nível do Lago Guaíba. Alcançando a marca dos 3,37 metros de altura nesta quinta-feira, a projeção é de que o Guaíba atinja os 4 metros durante a madrugada de sexta-feira (3). Leite afirmou que a água pode chegar aos 5 metros e que não seria irreal projetar uma inundação pior que a ocorrida em 1941.

Diversos outros rios registraram recordes nos níveis de água. O governador citou o monitoramento da barragem do Blang, em São Francisco de Paula, e da represa São Miguel, em Bento Gonçalves.

Segundo o levantamento, já são mais de 2,5 mil servidores da Segurança Pública trabalhando no Estado. Leite comentou sobre a reunião com o presidente Lula, ocorrida na manhã desta quinta-feira, em Santa Maria. Diversas ações para contornar os prejuízos das chuvas foram divulgadas no encontro, como a criação de uma sala de situação integrada, envio de aeronaves da Força Aérea Brasileira e do Exército. O governador reiterou, ainda, que, num primeiro momento, o foco é no resgate das pessoas, para que, depois, seja realizada a mitigação dos danos e a reconstrução das áreas afetadas.

Leite também mencionou a solidariedade dos gaúchos, reforçando que, embora os esforços estejam voltados para o salvamento de vidas, já há recolhimento de doações por parte do governo, além de iniciativas não ligadas ao Estado.

No Centro Logístico da Defesa Civil Estadual (rua Joaquim Porto Villanova, nº 201, em Porto Alegre), estão sendo recebidos bens como roupas de cama e de banho, colchões e materiais de higiene. Também está sendo disponibilizada a chave pix "SOS Rio Grande do Sul" (CNPJ 92.958.800/0001-38; banco Banrisul), para doações em dinheiro.