Carlinhos Carneiro celebra 25 anos de Bidê ou Balde em meio a inúmeros projetos musicais

É sempre Carlinhos, mesmo que mude.

O título do maior hit da banda Bidê ou Balde, a canção Mesmo que mude, também funciona como uma espécie de "mantra" que revela as intensas mudanças pelas quais passou, em seus 25 anos de atuação artística, a carreira de Carlinhos Carneiro. Multifacetado, o músico porto-alegrense, que também é escritor, ator e jornalista, há um quarto de século vem destacando-se como um dos crooners mais carismáticos e, também, como um dos compositores mais criativos e inventivos surgidos na cena musical pop brasileira.

A jornada musical de Carlos de Mascarenhas Carneiro tem seu início quando o porto-alegrense, então estudante de Jornalismo, pisou no palco pela primeira vez, no dia 10 de dezembro de 1998. A ocasião foi o show no bar chamado Virtual (que situava-se defronte à Praça Júlio de Castilhos), um dos momentos-chave na história de sucesso da Bidê ou Balde. Já a fagulha estética primordial que levou à criação da BOB, explica Carlinhos, hoje com 45 e à época com seus recém-completados 20 anos, surgiu inspirada pela colisão de um rock "new wave com guitarras" com o britpop praticado, nos anos 1990, por bandas que passavam, entre outras, por Nirvana, Blur e Pulp. Outra decisiva fonte de inspiração para o nascimento do grupo, não se pode deixar de citar, teve como grandes mentores os norte-americanos dos The B-52s.

Para dar vida à comemoração de seus 25 anos de carreira, Carlinhos Carneiro resolveu botar na estrada, em dezembro de 2023, a turnê de um show celebrando a obra do grupo que o consagrou com o público de todo o Brasil, matando, assim, a saudade de um repertório que estava há sete anos sem revisitar (seu último show com a Bidê ou Balde havia rolado em 2016). "Trata-se de um espetáculo meu, com repertório exclusivamente 'bidesístico'", ele explica. Para a celebração, Carlinhos tentou uma reunião da banda (que encontra-se "de férias" desde então); como a vocalista e tecladista Vivi Peçaibes e o guitarrista Leandro Sá atualmente estão vivendo em Portugal, isso não se mostrou possível.

Diferentemente do que acontece com a maioria dos grupos, o sucesso de Carlinhos com a Bidê chegou rápido e logo no início da carreira. "Lançamos o primeiro disco quando eu tinha 21 anos. De uma hora para outra já tinha contrato com gravadora, já ganhamos VMB, tinha o clipe de Melissa que passava toda hora na MTV", recorda. A música, na verdade, veio por acaso. Carneiro tinha como primeira opção a sétima arte. "Acabei entrando na música sem querer, através do cinema, que é a minha verdadeira grande paixão. Eu queria fazer um filme." De sua autoria, clássicos, por assim dizer, cinematográficos como Melissa, Bromélias, Microondas, Mesmo que mude, É preciso dar vazão aos sentimentos, Me deixa desafinar e muitos outros cativaram uma legião de fãs espalhados por todo o País.

Ao lado da Bidê ou Balde, entre 2000 e 2015, Carlinhos comandou o lançamento de cinco álbuns e três EPs, além de ter participado do bem-sucedido Acústico — MTV Bandas Gaúchas. Os clipes de Melissa, Bromélias, Cores bonitas e É preciso dar vazão aos sentimentos, por sua vez, concorreram nos VMBs da MTV Brasil. Em 2001 a banda arrebatou o prêmio de Melhor Revelação da premiação da MTV Brasil, superando, naqueles dias, a concorrência de nomes como Falamansa.

Gabriel Thomaz, dos Autoramas, conta ter conhecido Carlinhos ainda nos dias em que a Bidê andava às voltas com o lançamento do álbum Se Sexo é o que Importa Só o Rock é sobre o Amor!, no início dos anos 2000. Os dois ficaram amigos no período em que o grupo gaúcho radicou-se em São Paulo. Deram-se bem logo de cara, diz Gabriel. Tempos em que Autoramas e Bidê fizeram muitos shows pelo Rio Grande do Sul. "Temos histórias hilárias juntas, como no dia em que esquecemos o Carlinhos Carneiro na estrada. O Carlinhos sempre aparece com ideias novas e possui a manha de fazer as coisas acontecerem. E, por sinal, as faz de maneira muito bem feita. O Carlinhos é um barato", elogia.