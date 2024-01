Álbum de Flu & Carlinhos Carneiro será lançado neste sábado no Espaço Nave

Flulinhoneiro é o que nasce do encontro dos artistas Flu e Carlinhos Carneiro, Espaço Nave - Moda, Gastronomia e Música (Felipe Camarão, 681). Antes, a dupla passa pelos bares Girô e Barriga no Fogão. é o que nasce do encontro dos artistas personalidade da reportagem cultural do JC desta semana . O lançamento acontece neste sábado (13), às 20h23min com pocket show no recém inaugurado(Felipe Camarão, 681). Antes, a dupla passa pelos bares Girô e Barriga no Fogão.

O álbum tem onze faixas, que recortam histórias e sensações desta época, das doenças que afligem na vida real e a longevidade que o virtual promete, em que tem-se que administrar sonhos e invejas, e reaprender a flertar. Flulinhoneiro reúne canções entre o jazz, o rock, a balada, o groove brasileiro e a psicodelia, que falam sobre esse mundo louco de um jeito agridoce e despojado.

Para realizá-lo, Flu & Carlinhos contaram com a ajuda e participação de amigos, como Carina Levitan, Adriana Deffenti e Carlos Ferreira, Gustavo Benjão, King Jim, Andrio Barbosa, Jojô e João Carneiro, além das parcerias presentes nos sons que haviam sido lançados como singles e precederam o álbum, Xalalá Online, Eu Quero Morar no Canal Off e Dance Dance.