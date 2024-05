Santa Cruz do Sul emite alerta para risco de deslizamentos de terra

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, José Joaquim Dias Barbosa, destacou nesta quinta-feira (1) sobre o risco de desmoronamentos e deslizamentos na cidade do Vale do Rio Pardo. As regiões mais críticas são as das áreas de encosta no bairro Belvedere - partes alta e baixa, Travessa Krug e na Xurupita, no no bairro Margarida Aurora. Por causa disso, a Defesa Civil ordena que moradores saiam imediatamente suas residências.

A região está apresentando indícios de colapso, com forte indicação de deslizamento e desabamento de terra. O órgão estadual ressalta ainda que a qualquer sinal de movimentação ou rachaduras no solo, inclinação de árvores na região, é necessário abandonar imediatamente o imóvel. Bombeiros de Santa Catarina chegaram à cidade na quarta-feira (1) para auxiliar no resgate aos moradores ilhados.

Na cidade, os postos de saúde dos bairros Margarida e Belvedere estão fechados para atendimento, de acordo com a secretaria da Saúde. O motivo é o risco de deslizamento de terra que existe nessas duas regiões. Para quem precisar de atendimento em saúde, a orientação é para procurar a unidade de saúde mais próxima.

Devido à constância da chuva, o secretário Barbosa também alertou para a possibilidade de aumento do nível da água do Rio Pardinho. Entretanto, ele lembrou que as áreas de maior risco do município já foram evacuadas e que existe uma estrutura pronta para atender os chamados que surgirem.

O recebimento de doações segue concentrado no Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest. Entretanto, a necessidade de itens agora está em material de higiene, roupas de cama, toalhas, travesseiros e cobertores. Por ora, pede-se à população que não doe mais calçados e roupas. As famílias que ainda necessitam de algum auxílio devem contatar a Defesa Civil, pelos telefones (51) 98967-5168 (somente whatsapp) ou 51 98967-5636 (ligações), ou ainda o da Guarda Municipal, pelo 153.