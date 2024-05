Postos garantem combustíveis, mas apelam para consumidor não correr para abastecer

"Tem de ter calma e serenidade. O consumidor deve fazer a sua parte." O apelo foi feito pelo presidente do Sulpetro, sindicato das revendedoras do setor, João Carlos Dal'Acqua, nesta sexta-feira (3) para evitar desabastecimento de postos de combustíveis. Segundo o dirigente, a reposição de produtos está ocorrendo, salvo em localidades com bloqueio de acesso ou inundadas, mas com maior lentidão.

A corrida a postos vem sendo registrada tanto em Porto Alegre, como no interior. Caxias do Sul, que ficou sem ligação por estradas e não recebeu produtos por dois dias, está tendo retomada nesta sexta, diz o dirigente. Nessa quinta-feira (2), postos da cidade tiveram fila de carros.

Sobre eventual desabastecimento de produtos em unidades, o sindicato esclarece que se deve a uma maior busca de clientes e maior lentidão para carregar caminhões. "Tem corrida em muitas localidades na Capital e na Região Metropolitana, mas o abastecimento é mais lento, com dificuldade de pedido menor", esclarece Dal'Acqua.

"As bases de Esteio tem produto por alguns dias", sinaliza. A aposta é de melhora nas condições do clima, o que deve normalizar o abastecimento.

"Mas se tiver correria a postos, não tem como dar conta. Demanda em dobro, a logística não dá conta", adverte o presidente do Sulpetro. "As pessoas estão enchendo o tanque para deixar o carro em casa", critica o dirigente.

O problema maior é nas áreas com dificuldade de acesso. "Estamos em contato com o governo para ter garantia de algum acesso, pois há preocupação com a segurança para transitar caminhões e para os motoristas", esclarece ele.

Já as bases secundárias que estão em diversos pontos do Estado e onde chega produto pronto estão atendendo.

Segundo Dal'Aqua, as bases de distribuição primária, onde é feita a recepção de gasolina e diesel da Petrobras, estão operando, mas com sistema manual em alguns momentos devido à inundação da área de bombas.

A mistura de biocombustíveis e etanol chega a ter alguma dificuldade devido à interrupção da chegada de insumos por trem. "Mas já foi indicada via de estrada e os produtos vão chegar de caminhão", explica o presidente do Sulpetro.

O proprietário da rede Farroupilha, com mais de 30 postos, Eduardo Costa, diz que está recebendo metade do suprimento normal de combustíveis. Segundo Costa, também ocorre maior demora na reposição, pois os caminhões levam mais tempo para carregar nas bases devido às condições das operações das distribuidoras, com inundações em parte das áreas.

A rede também montou coleta de doações, incluindo nas lojas Alegrow, que integram a operação. Ale´m disso, doou mais de 100 cestas básicas para famílias de áreas de Porto Alegre.