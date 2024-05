Gerdau interrompe operações em duas unidades gaúchas devido às chuvas

A Gerdau suspendeu as operações siderúrgicas nas unidades de Charqueadas e Riograndense, em Sapucaia do Sul, em função das fortes chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o último domingo (28). O diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, informou nesta sexta-feira (3), durante teleconferência com analistas, que a decisão foi tomada com foco em fortalecer a segurança dos colaboradores da empresa, em meio ao impacto social que as fortes chuvas têm provocado.

O executivo acrescentou que tem dialogado com as autoridades locais para prestar toda a assistência possível. "É muito importante garantirmos a segurança, saúde e a mitigação do impacto desse dano na vida de nossos colaboradores", afirmou Werneck. A perspectiva é que as unidades de Charqueadas e Riograndense retornem às atividades já neste próximo final de semana. Werneck mencionou ainda que as chuvas não devem afetar as operações nas unidades do ponto de vista comercial. O executivo acrescentou que tem dialogado com as autoridades locais para prestar toda a assistência possível. "É muito importante garantirmos a segurança, saúde e a mitigação do impacto desse dano na vida de nossos colaboradores", afirmou Werneck. A perspectiva é que as unidades de Charqueadas e Riograndense retornem às atividades. Werneck mencionou ainda que as chuvas não devem afetar as operações nas unidades do ponto de vista comercial.