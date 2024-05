Programação do Theatro São Pedro é suspensa até domingo (5), por conta do impacto das chuvas no Estado

Theatro São Pedro foi suspensa nesta quinta-feira (2) até domingo (5), por conta do impacto das chuvas no Estado continuidade do mau tempo foi motivo de outros cancelamentos e adiamentos diversos municípios do Rio Grande do Sul, incluindo a Capital . A programação artística dofoinesta quinta-feira (2)(5), por conta do. A previsão defoi motivo de outrosde espetáculos, shows, e eventos emdo

Dentre as atrações que estavam previstas para ocorrer no Theatro São Pedro estão a 3ª edição do Festival de Teatro para Crianças (Festecri), com 16 peças infantis e diversas atividades gratuitas para escolas, como oficinas presenciais e mesas de conversas sobre diferentes segmentos das artes para crianças, programadas para acontecer no Foyer Nobre da Instituição até o dia 14 de maio. A data de início estava marcada para esta sexta-feira (3), mas foi adiada para julho, ainda sem data definida.

O Festival também deve acontecer, paralelamente, na cidade Montenegro, no Teatro Therezinha Petry Cardona, na Fundarte. Os ingressos têm preços populares, que variam de R$ 15,00 a R$ 30,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do festival ou no local, uma hora antes de cada espetáculo – neste caso, com pagamento exclusivamente por pix ou dinheiro.

Ainda no complexo do Theatro São Pedro, a montagem infantil Cuco – A Linguagem dos Bebês teve canceladas suas primeiras apresentações da temporada, previstas para acontecerem no Teatro Oficina Olga Reverbel a partir desta sexta-feira até domingo. A peça manterá a programação no final da semana que vem (dia 10, às 19h; e dias 11 e 12, às 15h e 17h). Segundo a produção do espetáculo os ingressos que já foram adquiridos serão ressarcidos automaticamente.

A peça é motivada pelo jogo entre o "esconder e o revelar", transformando a manipulação de objetos do cotidiano em pequenas histórias, e foi contemplada com o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz, recebendo - em 2015 - quatro premiações do Troféu Tibicuera – Teatro Infantil (Melhor Espetáculo, Melhor Produção, Melhor Cenografia e Melhor Direção). Os ingressos para as apresentações entre os dias 10 e 12 de maio estão à venda no site do Theatro São Pedro, e custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).