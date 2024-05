Rio Grande do Sul tem eventos cancelados por conta da continuidade de chuvas fortes

Suspensão e adiamentos de eventos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul foram comunicadas nesta quarta-feira (1) por conta das chuvas intensas que impactaram diversos municípios do Estado.

17ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo - região atindida em cheio pelas fortes chuvas que caem há dias em território gaúcho - foi adiada para 2025 (entre 1 e 11 de maio). Prevista para iniciar nesta quarta e seguir até o dia 12 de maio, ade Venâncio Aires, no(entre 1 e 11 de maio).

Também a realização dos shows do 34º Festival Internacional de Balonismo, em Torres, no Litoral Norte, que aconteceriam nesta quarta e nesta quinta-feira (2) foram suspensos pelo volume de chuva registrado no município.

As apresentações dos shows serão transferidas, "conforme possibilidade e disponibilidade", para segunda (6) e terça-feira (7), após decisão da prefeitura de Torres de estender o evento. O público que adquiriu ingressos para esta semana poderá utilizá-los nas novas datas, mas, quem preferir, poderá solicitar a devolução no site de vendas ou pelo (48) 8800.9138.



A abertura oficial do festival também sofreu alteração, e ocorrerá no próximo sábado (11), às 10h, junto ao lançamento do selo Torres Capital Nacional do Balonismo.