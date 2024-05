Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, é terra arrasada por cheias

As chuvas intensas que caem há dias no Rio Grande do Sul voltaram a atingir em cheio a região central do Estado. Caso do município de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. A localidade com pouco mais de 8 mil habitantes foi uma das mais afetadas pelos efeitos do clima. Ruas interrompidas, árvores caídas, postes de energia elétrica derrubados, casas avariadas. Vai levar um bom tempo até que a situação seja normalizada.

Mapa Econômico do RS

Duas oportunidades de desenvolvimento identificadas na primeira edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul , em 2023, para as regiões Sul e Centro-Sul se confirmam. Uma delas é uma nova fábrica de celulose no Rio Grande do Sul, projeto que será realizado em Barra do Ribeiro pela CMPC. Outra é o plantio de eucaliptos na região.



Plantio de eucalipto

O repórter Jefferson Klein apurou que a base florestal da CMPC para a segunda planta é de 100 mil hectares de florestas plantadas. A nova unidade da empresa precisará de 180 mil hectares para ser abastecida e poder produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Ou seja, o grupo chileno busca parceiros locais para 80 mil hectares de eucalipto.

Rios & ruas

Não recordo na história recente do Rio Grande do Sul tamanha intensidade de chuva por um período prolongado, que deverá continuar hoje e amanhã. E não é chuvinha não, é balde de água sendo despejado. Até mesmo ruas em declive como a Garibaldi, em Porto Alegre, viraram rios caudalosos. E com as obras em curso em diversas ruas da Capital, fica difícil achar área sem barro no acesso aos pontilhões improvisados.

Ajuda a cadeirante em Santa Maria

Silveira, Fantinel e Pablo Vinícius ajudam senhora cadeirante a desembarcar do Uber Freddy Vieira/divulgação/jc

No recente ato de assinatura do contrato para a Implantação da Unidade do Tudo Fácil em Santa Maria, Bruno Silveira (secretário adjunto da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão), Beto Fantinel (secretário estadual de Desenvolvimento Social) e Pablo Vinícius (fotógrafo da SPGG) ajudaram uma senhora cadeirante a desembarcar do Uber. Na maioria das vezes, a população ajuda, o que dirá autoridades de plantão.



Menos mal

Algumas propriedades do Interior que mais sofrem com a estiagem trataram de abrir buracos para que chuvas intensas como as de agora os transformem em açudes. Não sabemos o que virá depois, mas a história ensina que a estiagem sucede às enchentes. Ainda mais que o segundo semestre deverá ter o La Niña, que detesta chuva e ama a seca.

O desfalecimento da cidade

Impressionante como a cidade desfalece antes de um feriado, mesmo que ele caia numa quarta-feira, como o Dia do Trabalho. Este desfalecimento é visível em aspectos mais prosaicos, como no trânsito e até na web, com o agravante da chuva intensa. Quando a cidade pretende ressuscitar, na quinta-feira, lá vem a brisa do final de semana.

A César o que é de César

A retirada do projeto que previa aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19% foi resultado de ampla mobilização empresarial, que teve atuação decisiva do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa. Ele fez corpo-a-corpo durante semanas com os deputados estaduais até conseguir a massa crítica que levou o governador Eduardo Leite a desistir do projeto que já estava na Assembleia Legislativa.

Tragédias em duplicata

Tanto os órgãos oficiais quanto a própria Defesa Civil não tinham e ainda não têm condições de cobrir a vasta malha de estragos no interior do Rio Grande do Sul, especialmente em pequenas localidades distantes de rodovias. Municípios como São Vendelino foram arrasados pelos arroios e córregos que viraram mar - neste caso, o Arroio Forromeco. E pela segunda vez em um ano, estas populações perderam tudo, lavouras de subsistência foram liquidadas. Muito doloroso.

Erro de previsão