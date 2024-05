Casa de bombas na avenida Mauá transborda

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o nível do canal de expurgo da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) da avenida Mauá, próximo ao Tribunal de Contas, está elevado e retornando para o Centro, na manhã desta sexta-feira (3).

"O Guaíba está com o nível muito elevado, estimamos que acima dos 4,5 metros, por isso a água está retornando pelo canal. Não há rompimento", explica o diretor-geral Maurício Loss.

Na avenida Mauá o trânsito está interrompido. Motoristas se deparam com as águas chegando rapidamente e precisam fazer o retorno ou buscar outra alternativa para chegarem ao seu destino. A casa de bombas de número 18 está jorrando bastante, fazendo com que o nível aumente em grande velocidade.



Equipes estão chegando ao local para conter o avanço da água. As demais casas de bombas estão em funcionamento.