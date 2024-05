Abrigo temporário do Pepsi on Stage será transferido para o bairro Partenon

A prefeitura de Porto Alegre vai desativar o abrigo temporário instalado no Pepsi on Stage e remover os abrigados para outro local. Um novo abrigo está sendo montado na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, onde serão realocadas as 346 pessoas que, atualmente, estão no Pepsi on Stage.

Ao todo, 418 pessoas estão acolhidas em abrigos temporários na Capital. Além do abrigo do Pepsi on Stage, a prefeitura mantém outros dois abrigos temporários. Na manhã desta sexta-feira (3), 44 pessoas estão na Restinga, sendo 27 adultos e 17 crianças. Na Escola Estadual Custódio Melo, estão abrigadas 28 pessoas, sendo 24 adultos e quatro crianças.