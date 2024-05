Prefeitura de Novo Hamburgo evacua áreas próximas ao Rio dos Sinos

Após se reunir com a equipe técnica da prefeitura de Novo Hamburgo, a prefeita Fátima Daudt determinou a evacuação dos moradores da Vila Palmeira, no bairro Santo Afonso, em razão do risco iminente de transbordamento do dique, que represa o Rio dos Sinos. O nível do rio vem subindo seis centímetros por hora e chegou na marca de 8,98 metros na madrugada de sexta-feira (3), fato nunca visto antes na história das medições. Segundo avaliação técnica, suas águas devem extravasar o dique ao atingir 9,50 metros.



Os moradores estão sendo retirados a partir da Praça da Juventude e levados para os pavilhões da Fenac. Um carro de som está percorrendo as ruas da Vila Palmeira alertando para o risco e chamando todos a deixarem suas casas e irem para a Praça da Juventude, nas proximidades da vila.

Quem possui veículo pode ir com ele até a Fenac, inclusive levando colchões e roupas de cama. Novo Hamburgo já havia disponibilizado quatro abrigos até ontem à noite, que juntos contabilizam 647 pessoas abrigadas: os ginásios do CIEP Canudos, do Sinodal da Paz e do Sesi e também o Centro de Iniciação ao Esporte no Parque do Trabalhador.



Fátima destaca o apoio das entidades empresariais que disponibilizaram caminhões e veículos para transportar pessoas para os abrigos e também providenciaram a doação de 115 colchões. A prefeitura está providenciando a compra de 300 colchões. A comunidade também pode auxiliar, doando essencialmente colchões e roupas de cama, como cobertores, lençóis e travesseiros.



A prefeitura abriu um ponto de coleta de doações na Fenac. A entrada deve ser feita pelo portão da área administrativa na Rua Araxá. O funcionamento é das 9h às 19 horas, inclusive neste sábado (4) e domingo (5). As doações mais necessárias são: colchões e roupas de cama, como cobertores, lençóis, travesseiros e toalhas de banho, fraldas de todos os tamanhos. Outras necessidades são arroz, feijão, açúcar, massa, farinha de trigo e de milho, leite, óleo de soja, água mineral, achocolatados, bolachas, rações para cães e gatos, materiais de limpeza e de higiene pessoal.