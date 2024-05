Novo Hamburgo decreta situação de emergência e prepara terceiro abrigo

A prefeita, Fátima Daudt, declarou nesta quinta-feira, (2), situação de emergência em Novo Hamburgo. Também foi determinado o cancelamento das aulas em toda a rede municipal de ensino nesta sexta-feira, (3). Além disso, anunciou a implantação do terceiro abrigo para desalojados, que será preparado no ginásio do Sesi, no bairro Rondônia.

O ginásio do Ciep Canudos, com 200 abrigados, já está lotado. Há ainda um abrigo no ginásio do Colégio Sinodal, no bairro Industrial, que já conta com cerca de 50 pessoas. A entrega das doações - essencialmente de colchões e roupas de cama, como cobertores, lençóis e travesseiros - devem ser feitas na Fenac, com entrada pelo portão da área administrativa na Rua Araxá, sempre das 9h às 19h, inclusive neste sábado e domingo.

A expectativa é que o nível do Sinos supere a enchente de 2013, quando atingiu 8,22 metros. Em junho do ano passado, o nível bateu os 8,03 metros. O nível do Sinos atingiu 7,99 metros e seguia em alta acentuada, de acordo com o Executivo municipal - o normal é abaixo de 5 metros. Um carro de som já está percorrendo ruas dos bairros Canudos e Santo Afonso alertando moradores para o risco iminente de inundação em áreas que nunca haviam sido atingidas anteriormente.